Leone XIV alla Fao | L' uso della fame come arma è un crimine di guerra | va condannata senza eccezioni

Affaritaliani.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica Mattarella e Papa Leone XIV alla Fao in occasione della Giornata mondiale dell'Alimentazione. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

leone xiv alla fao l uso della fame come arma 232 un crimine di guerra va condannata senza eccezioni

© Affaritaliani.it - Leone XIV alla Fao: "L'uso della fame come arma è un crimine di guerra: va condannata senza eccezioni"

Altri contenuti sullo stesso argomento

leone xiv fao usoLeone XIV: “L’uso della fame come arma di guerra è un crimine” - Lo ha detto Papa Leone XIV nel suo discorso alla Fao di Roma, in occasione della Giornata mondiale dell’ ... Come scrive blitzquotidiano.it

leone xiv fao usoPapa Leone XIV: "L'uso della fame come arma di guerra è un crimine" - "Gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto riemergere l'uso del cibo come arma da guerra, contraddicendo tutta l'opera di sensibilizzazione portata avanti dalla Fao in questi otto decenni". Da repubblica.it

leone xiv fao usoLeone XIV alla Fao: “Nessuno può restare al margine della strenua lotta contro la fame” - In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e dell’80° anniversario della FAO, Papa Leone XIV ha pronunciato un intenso discorso presso la sede dell’Organizzazione ... Secondo interris.it

Cerca Video su questo argomento: Leone Xiv Fao Uso