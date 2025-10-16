Leone XIV alla Fao | L' uso della fame come arma è un crimine di guerra | va condannata senza eccezioni

Affaritaliani.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica Mattarella e Papa Leone XIV alla Fao in occasione della Giornata mondiale dell'Alimentazione. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

leone xiv alla fao l uso della fame come arma 232 un crimine di guerra va condannata senza eccezioni

© Affaritaliani.it - Leone XIV alla Fao: "L'uso della fame come arma è un crimine di guerra: va condannata senza eccezioni"

