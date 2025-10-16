Leone XIV alla Fao | L' uso della fame come arma è un crimine di guerra | va condannata senza eccezioni

Il presidente della Repubblica Mattarella e Papa Leone XIV alla Fao in occasione della Giornata mondiale dell'Alimentazione.

