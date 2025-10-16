Leone XIV alla Fao | La fame come arma di guerra è un crimine

"Gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto riemergere l'uso del cibo come arma da guerra". Lo afferma il Papa nel discorso alla Fao sottolineando che "sembra allontanarsi sempre più quel consenso espresso dagli Stati che considera un crimine di guerra la fame deliberata, come pure l'impedire intenzionalmente l'accesso al cibo a comunità o interi popoli. Il diritto internazionale umanitario vieta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Leone XIV alla Fao: "La fame come arma di guerra è un crimine"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Forza ragazzi, ci rialzeremo! Un pomeriggio amaro al Penzo per il Frosinone, travolto 3-0 dal Venezia. Un passo indietro del leone, ma la fame di riscatto è già viva: ci rialzeremo più forti. Forza ragazzi, la strada è ancora lunga! #finoallafinedaifrosinone # - facebook.com Vai su Facebook

Leone XIV alla Fao: “Fame nel mondo segno di economia senza anima, pochi hanno tutto e molti nulla” - Nella visita all’organizzazione dell’Onu per l’alimentazione e l’agricoltura il Papa sottolinea che "gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto ... Lo riporta repubblica.it

Leone XIV alla Fao: “Nessuno può restare al margine della strenua lotta contro la fame” - In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e dell’80° anniversario della FAO, Papa Leone XIV ha pronunciato un intenso discorso presso la sede dell’Organizzazione ... Segnala interris.it

L’appello di Papa Leone alla Fao: “La battaglia contro la fame è di tutti” - Il discorso del Pontefice in occasione dell’80° anniversario dell’Organizzazione. Scrive quotidiano.net