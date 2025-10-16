Leone XIV alla Fao | La fame come arma di guerra è un crimine

"Gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto riemergere l'uso del cibo come arma da guerra". Lo afferma il Papa nel discorso alla Fao sottolineando che "sembra allontanarsi sempre più quel consenso espresso dagli Stati che considera un crimine di guerra la fame deliberata, come pure l'impedire intenzionalmente l'accesso al cibo a comunità o interi popoli. Il diritto internazionale umanitario vieta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

