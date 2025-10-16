Leoncavallo gli ex abusivi sono pronti a rioccupare

La via è deserta, c'è un'auto della polizia a presidiare. Sul portone un grosso lucchetto. Sono passati quasi due mesi dallo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano avvenuta il 21 agosto con un blitz delle forze dell'ordine dopo 133 rinvii. Gli ex abusivi dell'area che un tempo fu una cartiera sono pronti a rioccupare illegalmente la proprietà privata. Lo scrivono nero su bianco su un manifesto "tutte le strade sono percorribili - scrivono - l'occupazione di spazi privati e pubblici, la donazione, il comodato gratuito, l'affitto, l'acquisto". Parteciperanno ai bandi del Comune, dicono, ma non intendono pagare l'affitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Leoncavallo, gli ex abusivi sono pronti a rioccupare

