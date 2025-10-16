L' enigma della riqualificazione di Sant' Orsola tra resti della Gioconda residenti rassegnati e lavori che sembrano non ripartire mai
“Più i lavori tardano ad iniziare e più Sant’Orsola resta quello che è stato per anni: un aggregatore di degrado. Ci vorrebbe una svolta che a questo punto sembra non arrivare mai, siamo quasi rassegnati”. Le parole di Paolo, abitante in via Guelfa, testimoniano lo stato d’animo delle persone che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
