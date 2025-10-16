Lele Adani a Macerata | Sulla Roma di Gasperini e su Sarri dico che…
Un Lele Adani come sempre con le idee molto chiare. Per lui un gradito ritorno nei giorni scorsi a Macerata, dopo il grande successo dello scorso anno. Ad Overtime Festival 2025 Lele Adani, accompagnato come ad ottobre 2024 da Nicola Ventola (con Antonio Cassano collegato da remoto), ha detto la sua sul campionato di serie A, davanti a una folta platea di pubblico (al Teatro Rossi). “ La Roma di mister Gasperini? Direi che dopo lo scudetto di mister Sarri ovvero il nono consecutivo della Juventus, ha vinto ogni anno un team diverso”. Sarri, lo vogliamo ricordare, in quella occasione diventò il mister “meno giovane’ a laurearsi Campione d’Italia. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
