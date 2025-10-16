Arezzo, 16 ottobre 2025 – . Il Segretario Alessandra Papini: “Fondamentale essere comunità nella lotta contro il cancro al seno" Non solo un evento di beneficenza e sensibilizzazione, ma una serata che ha lasciato il segno. Il Talk Show "Lei, lui e l'altro. Mente, Corpo e Relazioni nella Battaglia contro il Cancro al Seno", organizzato da Confartigianato Imprese Arezzo, si è riunito ieri al Teatro Petrarca oltre trecento persone - tra imprenditrici, famiglie e giovani - in un momento di ascolto, riflessione e vicinanza autentica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Lei, lui e l'altro”: Confartiginato riempie di emozione il Teatro Petrarca