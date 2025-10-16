Legnano nuovo sciopero dei dipendenti di Ala | raccolta dei rifiuti al rallentatore venerdì 17 ottobre
Legnano (Milano), 16 ottobre 2025 – Tornano a scioperare gli addetti all’igiene urbana, ritornano le “ istruzioni per l’uso” fatte per evitare che i rifiuti rimangano abbandonati a lato strada senza essere raccolti. Le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale per i Servizi Ambientali, come spiegato ieri dai portavoce di Aemme linea ambiente, hanno infatti proclamato a livello nazionale uno sciopero generale per l’intera giornata di domani venerdì 17 ottobre. L’ultimatum della Rsu di Ala: "Convocati un’altra volta. Poi lo sciopero dei rifiuti" Cosa viene garantito . "L’iniziativa è stata indetta nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto – si legge nella nota di Ala –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Interessante e nuovo evento organizzato dal JKL Legnano Knights - Settore giovanile che, con il responsabile Paolo Tamborini e il supporto di Tommaso Marino, terrà un'approfondimento tecnico prima della gara contro Montecatini presso il campo B della So - facebook.com Vai su Facebook
Sabato mattina dei commessi d'eccezione alla Triple di Legnano in occasione dell'arrivo del nuovo merchandising dei 60 anni dei Knights. Nel link i dettagli https://legnanobasket.it/news.aspx?id=4855… - X Vai su X
Legnano, nuovo sciopero dei dipendenti di Ala: raccolta dei rifiuti al rallentatore venerdì 17 ottobre - I vertici aziendali mettono in guardia gli utenti: saranno assicurati i servizi minimi previsti dagli accordi contrattuali ... Come scrive ilgiorno.it
Astercoop in sciopero, in 30 rischiano il licenziamento: “Beko rinnovi l’appalto” - Ternate, la cooperativa gestisce la movimentazione della merce a Cassinetta. Riporta msn.com
Sciopero Nazionale per Flottiglia, ALA Legnano: “Non garantita la raccolta rifiuti” - Amga Legnano segnala: "Benchè non imputabile al nostro operato, consigliamo ai cittadini di riportare i rifiuti all’interno delle rispettive pertinenze, qualora gli stessi non venissero raccolti entro ... Riporta legnanonews.com