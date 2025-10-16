Lega Marcato su Vannacci | Non è stato valore aggiunto
“Su Vannacci io ho sempre avuto le idee chiare, ho sempre pensato e continuo a pensare che abbia poco a che fare con i valori della Liga. Lo si è visto a casa sua difatti, dove non è stato un valore aggiunto”. Così a LaPresse Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo Economico della regione Veneto, a margine dell’ apertura della campagna elettorale della Lega a Padova per le Regionali. “Qui non siamo in Toscana, la Liga Veneta nasce qui a Padova, stiamo parlando di due realtà diverse. Qui le liste sono di leghisti faremo una campagna elettorale, come abbiamo sempre fatto che darà soddisfazioni”, ha concluso Marcato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
come spesso accade è il Popolo ad indicare la via. #marcato #lega #identità #pratone #pontida25 #bandiere - facebook.com Vai su Facebook
Lega, Marcato: "Vannacci non è stato valore aggiunto a Padova" - “Su Vannacci io ho sempre avuto le idee chiare, ho sempre pensato e continuo a pensare che abbia poco a che fare con i valori ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
Provocazione della Lega «Candidiamo Vannacci». L'ira di Romito: «Attesa estenuante» - Bocciata anche l’ipotesi di un candidato «civico» suggerita da Antonio Tajani Una provocazione, per smuovere le acque e sollecitare una ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
A Pontida la Lega di Vannacci In 250 dalla provincia di Pavia - Saranno 250 i pavesi che questa mattina partiranno alla volta di Pontida, per il tradizionale raduno della Lega. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it