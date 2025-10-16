Lega in subbuglio e lista in alto mare ipotesi Vannacci candidato nel Foggiano per trainare la lista
Non ha ancora sciolto le riserve il generale Roberto Vannacci, europarlamentare e vice segretario federale della Lega che potrebbe candidarsi nella circoscrizione di Foggia alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Puglia. In queste ore, quando di lui e dei suoi team – le articolazioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Alberto Stefani e il simbolo “gigante”. Lega in subbuglio https://ilfoglio.it/politica/2025/10/16/news/alberto-stefani-e-il-simbolo-gigante-lega-in-subbuglio-8215204/… # via @ilfoglio_it - X Vai su X
? Finisce la telenovela dei tre nomi mancanti: Stefani, Cirielli e Lobuono. La Lega ipoteca il dopo Zaia, ma Meloni guarda già alla sfida clou del 2028 Leggi l'articolo #ElezioniRegionali - facebook.com Vai su Facebook
Lega in subbuglio e lista in alto mare, ipotesi Vannacci candidato nel Foggiano per trainare la lista - Il partito di Salvini sarebbe pronto a giocare la carta del generale ... Scrive foggiatoday.it
Lega, guerra per le Regionali: "Nessun ’vannacciano’ in lista" - Dopo la riunione effettuata dal commissario provinciale Andrea Maule insieme ai dirigenti, amministratori e militanti, la posizione è chiara: niente ‘vannacciani’ in lista. Segnala lanazione.it
Salvini, Veneto resti alla Lega. La lista Zaia valore aggiunto - Matteo Salvini si è collegato con il direttivo regionale della Lega del Veneto, per fare il punto della situazione in vista delle regionali e ribadire la richiesta della Lega di esprimere il prossimo ... Scrive ansa.it