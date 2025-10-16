Lega in subbuglio e lista in alto mare ipotesi Vannacci candidato nel Foggiano per trainare la lista

Foggiatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ha ancora sciolto le riserve il generale Roberto Vannacci, europarlamentare e vice segretario federale della Lega che potrebbe candidarsi nella circoscrizione di Foggia alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Puglia. In queste ore, quando di lui e dei suoi team – le articolazioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lega subbuglio lista altoLega in subbuglio e lista in alto mare, ipotesi Vannacci candidato nel Foggiano per trainare la lista - Il partito di Salvini sarebbe pronto a giocare la carta del generale ... Scrive foggiatoday.it

Lega, guerra per le Regionali: "Nessun ’vannacciano’ in lista" - Dopo la riunione effettuata dal commissario provinciale Andrea Maule insieme ai dirigenti, amministratori e militanti, la posizione è chiara: niente ‘vannacciani’ in lista. Segnala lanazione.it

Salvini, Veneto resti alla Lega. La lista Zaia valore aggiunto - Matteo Salvini si è collegato con il direttivo regionale della Lega del Veneto, per fare il punto della situazione in vista delle regionali e ribadire la richiesta della Lega di esprimere il prossimo ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Subbuglio Lista Alto