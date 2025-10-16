Lega | Borghi ' scissione con Vannacci dopo risultato in Toscana? Giornalismo d' accatto'
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Tutta questa storia della scissione è giornalismo d'accatto. È stata una tornata non fortunata per una regione, a fronte di ottimi risultati altrove. In Toscana il generale Vannacci è stato molto esposto, è evidente che il risultato non sia stato ottimale. Ma ricordo che alle politiche del 2022 il Movimento 5 Stelle aveva l'11,4% e noi il 6%; oggi in Toscana sono dietro di noi, però nessuno parla del loro tracollo. Si tratta semplicemente di un territorio dove la sinistra è molto forte". Così il senatore della Lega Claudio Borghi intervenendo a Ping Pong su Rai Radio1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Borghi: “Vannacci capolista Lega in Puglia? Non credo proprio” - facebook.com Vai su Facebook
Claudio BORGHI, Senatore Lega > GIOVEDÌ 16 OTTOBRE ore 10:05 a "Rai Radio 1" (Rai Radio 1) Streaming: https://raiplaysound.it/radio1 | Tw: @Radio1Rai #Radio1rai - X Vai su X
Lega: Borghi, 'scissione con Vannacci dopo risultato in Toscana? Giornalismo d'accatto' - È stata una tornata non fortunata per una regione, a fronte di ottimi risultati altrove. Si legge su iltempo.it
Vannacci, l’uscita di scena dalla Lega: cosa bolle in pentola per il futuro - Dopo il deludente risultato in Toscana, la Lega si guarda attorno e la figura del Generale Roberto Vannacci potrebbe uscire di scena. newsmondo.it scrive
I fedelissimi di Vannacci in Parlamento meditano l'uscita dalla Lega - Intanto gli onorevoli a lui vicini e i suoi team sparsi in tutta Italia pensano alla Vannacci exit e rivend ... Secondo ilfoglio.it