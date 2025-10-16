Lecornu salva il governo ma la Francia resta sospesa

Sébastien Lecornu ha superato la prova dell’Assemblée Nationale. Le due mozioni di sfiducia — una di La France Insoumise, l’altra del Rassemblement National — sono state respinte con 271 e 144 voti a favore, contro i 289 necessari per far cadere il governo. Diciotto voti hanno fatto la differenza, dopo una notte di trattative e telefonate che hanno portato i socialisti a garantire la sopravvivenza dell’esecutivo. La chiave è stata la sospensione della riforma delle pensioni, annunciata da Lecornu “fino alle presidenziali del 2028”. Un gesto pragmatico, più che politico, per evitare un voto che avrebbe potuto riaprire la crisi aperta dall’uscita di scena di Attal. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

