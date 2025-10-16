Lecornu IIrespinte mozioni di sfiducia
14.22 In Francia, la seconda mozione di censura al governo francese, presentata dal Rassemblement national e dall'Unione democratica della Repubblica, non è è stata approvata. 144 parlamentari hanno votato a favore di questa seconda mozione, pochi per censurare il governo. La prima mozione, presentata da La France Insoumise, ha ottenuto 271 voti,18 in meno del quorum Sébastien Lecornu e il governo hanno così superato un tentativo di sfiduciarli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
Francia: il presidente Lecornu passa la prova dell’Aula, respinte le mozioni di sfiducia - Il primo ministro francese Sebastien Lecornu è sopravvissuto a due voti di sfiducia al Parlamento francese, dopo aver ottenuto il sostegno del Partito Socialista grazie alla sua promessa di sospendere ... strettoweb.com scrive
Francia, i socialisti salvano Lecornu: bocciate le mozioni di sfiducia. Regge (per ora) il piano di Macron - L’Assemblea Nazionale respinge le mozioni di sfiducia di sinistra e destra: 271 voti contro i 289 necessari. Da msn.com
Francia, respinta mozione di sfiducia di Lfi contro governo Lecornu - La mozione di sfiducia presentata da La France Insoumise (LFI) è stata respinta con 271 voti sui 289 necessari per avere la maggioranza. Da ansa.it