Lecornu IIrespinte mozioni di sfiducia

14.22 In Francia, la seconda mozione di censura al governo francese, presentata dal Rassemblement national e dall'Unione democratica della Repubblica, non è è stata approvata. 144 parlamentari hanno votato a favore di questa seconda mozione, pochi per censurare il governo. La prima mozione, presentata da La France Insoumise, ha ottenuto 271 voti,18 in meno del quorum Sébastien Lecornu e il governo hanno così superato un tentativo di sfiduciarli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it