L’economia della sensibilità e la Repubblica fondata sulle letterine dell’avvocato
Il secondo paragrafo di questo articolo non è inedito. Mi accingo infatti a ricopiarvi alcune righe qui già pubblicate quattro mesi fa. Sono righe che dicono cose che sanno tutti (io scrivo solo cose che sanno tutti, non traffico in notizie: le trovo volgarissime). «Esistono studi legali specializzati, con software fatti apposta per profilare Vongola75 e trovare le tracce ch’ella inevitabilmente lascerà illudendosi d’essere anonima e ricostruire chi sia e dove lavori e chiederle danni quando diffama qualcuno. I giornalisti sportivi, che a ogni rigore non riconosciuto vengono insolentiti in lungo e in largo dalle curve vere, quelle dei tifosi che non si danno toni da intellettuali geopolitici, con questo metodo si fanno un secondo stipendio». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sono aperte le iscrizioni al Master di II livello in Il processo tributario tra sostanza amministrativa e forma civilistica. Il Master si rivolge a laureati in Economia e Giurisprudenza già provvisti di una sensibilità di base in materia tributaria e propone un approccio - facebook.com Vai su Facebook