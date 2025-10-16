Lecce-Sassuolo sabato 18 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Lecce e Sassuolo hanno vinto l’ultima partita e sperano di dare continuità in questo match in programma al Via del Mare. I padroni di casa del Lecce hanno finalmente trovato la prima vittoria in campionato appena prima della sosta grazie al successo esterno di misura sul campo del Parma. Grazie a questo gli uomini di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Lecce, Sassuolo nel mirino sabato al «Via del Mare». E mister Di Francesco sfida il passato - X Vai su X
Pronti a tornare al Via del Mare? A partire dalle 10:00 di domani sarà attiva la vendita dei biglietti per #LecceSassuolo ? - facebook.com Vai su Facebook
Lecce-Sassuolo, al VAR arbitro esperto ma con precedenti tra polemiche e accuse - La gara Lecce – Sassuolo, in programma sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15:00, 7ª giornata della Serie A Enilive, sarà diretta dal sig. Si legge su pianetalecce.it
Lecce-Sassuolo: tutte le info sulla partita di sabato - Alle ore 15 la squadra di Di Francesco e di Grosso scenderanno in campo per la settima giornata del campionato di Serie A 25- Segnala pianetalecce.it
Lecce-Sassuolo, arbitra Crezzini - La gara Lecce – Sassuolo, in programma sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15:00, 7ª giornata della Serie A Enilive, sarà diretta dal sig. Segnala calciolecce.it