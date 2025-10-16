Lecce Luna morì a 16 anni sulla Vespa | condannato a 7 anni il conducente dell' auto

Sette anni di reclusione per omicidio stradale: è l'ammontare della pena inflitta dal giudice monocratico Elena Coppola che ha condannato il conducente dell'autovettura contro cui. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, Luna morì a 16 anni sulla Vespa: condannato a 7 anni il conducente dell'auto

