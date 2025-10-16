Lecce e provincia s’illuminano di rosa con Airc per promuovere ricerca e prevenzione

LECCE - Da mercoledì, primo ottobre, l’illuminazione in rosa di centinaia di palazzi comunali e monumenti, grazie alla collaborazione fra Fondazione Airc e Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani, ha dato il via a “Nastro Rosa”, la campagna dedicata alla prevenzione del tumore al seno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

