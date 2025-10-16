Lecce Camarda sogna in grande Ecco le dichiarazioni dell’attaccante giallorosso
Lecce, Camarda vola e crede nel suo destino: «Ho bruciato tappe, ma so dove voglio arrivare» A Lecce si è già accesa una nuova stella: Francesco Camarda, giovane attaccante classe 2008 arrivato in prestito dal Milan, sta guadagnando spazio, consensi e curiosità con prestazioni sempre più mature. In una lunga intervista con Cronache di Spogliatoio, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
"Di Francesco saprà dare i consigli giusti a Camarda. A me il compito, da padre di famiglia, di tenerlo tranquillo, sereno, proteggerlo perché va protetto", parola di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce. Il numero uno dei pugliesi aggiunge:" È cos
