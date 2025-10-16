Le voci della Blue Economy Ugo Salerno e l’evoluzione di Rina | Genova si è addormentata riparta dai giovani
Alla Genoa Shipping Week il dialogo tra il direttore de Il Secolo XIX Michele Brambilla e il presidente esecutivo Ugo Salerno. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I'm a Woman - Koko Taylor - 1975 Trilogia delle Regine Capitolo 2 L'affermazione! Le voci femminili del Chicago Blues ribaltano il racconto maschile, trasformando presenza, affermazione e consapevolezza in potere sonoro e identità vissuta. Un blues - facebook.com Vai su Facebook
Genoa Shipping Week, mercoledì il Blue Skills Village - X Vai su X
Le voci della Blue Economy, Ugo Salerno e l’evoluzione di Rina - Alla Genoa Shipping Week il dialogo tra il direttore de Il Secolo XIX Michele Brambilla e il presidente esecutivo Ugo Salerno ... Riporta ilsecoloxix.it
'La Repubblica' racconta le eccellenze della Blue economy - Le eccellenze della "blue economy", il rapporto tra la citta e il mediterraneo, declinati attraverso le voci delle istituzioni, del mondo delle imprese, della cultura, i temi al centro della tappa ... Segnala ansa.it