Le storie di femminicidio Sms di Pamela Genini | Ho paura

Tv2000.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il femminicidio di Milano con l’accusa di omicidio e le aggravanti di premeditazione e stalking per l’assassino di Pamela Genini. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

le storie di femminicidio sms di pamela genini ho paura

© Tv2000.it - Le storie di femminicidio. Sms di Pamela Genini: “Ho paura”.

News recenti che potrebbero piacerti

storie femminicidio sms pamelaFemminicidio a Milano, l’ultimo sms di Pamela Genini all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura. Chiama la polizia” - Il quarantenne Stefano racconta la telefonata poco prima del delitto: “Era contenta per avere lasciato Soncin”. Si legge su ilgiorno.it

storie femminicidio sms pamelaIl femminicidio di Pamela Genini a Milano - Nel suo appartamento un'imprenditrice e modella di 29 anni è stata accoltellata 24 volte dall'ex fidanzato, che la picchiava e minacciava da tempo ... Segnala ilpost.it

storie femminicidio sms pamelaPamela Genini, la morte in diretta sotto gli occhi dei vicini: inginocchiata e schiaffeggiata da Gianluca Soncin, poi le 24 coltellate. L’ultimo sms: “È qui, chiama la ... - Milano, la 33enne stava parlando con l’ex fidanzato quando la chiamata si è interrotta: “Aiuto, aiuto”. Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Storie Femminicidio Sms Pamela