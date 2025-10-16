Le storie di femminicidio Sms di Pamela Genini | Ho paura

Il femminicidio di Milano con l’accusa di omicidio e le aggravanti di premeditazione e stalking per l’assassino di Pamela Genini. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Le storie di femminicidio. Sms di Pamela Genini: “Ho paura”.

Franco Panariello, 57 anni, condannato per l'omicidio della moglie Concetta Marruocco, uccisa con 43 coltellate il 14 ottobre 2023. #concettamarruocco #femminicidio #francopanariello #cronacagiudiziaria #social #storie #torredelgreco #ultimenotizie - facebook.com Vai su Facebook

Con Donata Columbro dentro le storie e i dati sui femminicidi su @illibraio Giuseppe Cecere intervista l'autrice di "Perché contare i femminicidi è un atto politico" http://illibraio.it/news/dautore/www.illibraio.it/news/dautore/donata-columbro-libro-dati-femminicidi - X Vai su X

Femminicidio a Milano, l’ultimo sms di Pamela Genini all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura. Chiama la polizia” - Il quarantenne Stefano racconta la telefonata poco prima del delitto: “Era contenta per avere lasciato Soncin”. Si legge su ilgiorno.it

Il femminicidio di Pamela Genini a Milano - Nel suo appartamento un'imprenditrice e modella di 29 anni è stata accoltellata 24 volte dall'ex fidanzato, che la picchiava e minacciava da tempo ... Segnala ilpost.it

Pamela Genini, la morte in diretta sotto gli occhi dei vicini: inginocchiata e schiaffeggiata da Gianluca Soncin, poi le 24 coltellate. L’ultimo sms: “È qui, chiama la ... - Milano, la 33enne stava parlando con l’ex fidanzato quando la chiamata si è interrotta: “Aiuto, aiuto”. Segnala ilgiorno.it