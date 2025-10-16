Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 16 ottobre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 16 ottobre 2025 Ariete Una delusione? Visto lo slancio e la vivacità di questi giorni non ve l'aspettavate, peró Venere opposta in Bilancia, in combutta con Sole, puo essere un po' canaglia. Ma in fin dei conti avete solo ricevuto un rifiuto, che affoga nei costanti innumerevoli consensi. Forse non siete al massimo dell'energia, la stagione vi sta un po' scomoda, ma per certi versi siete anche terribilmente affascinanti, piu intimi e sensibili, si tratta di guardare nella direzione giusta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
