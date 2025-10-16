Le ricerche di Marianna | complicate dal maltempo ma senza alcuna sosta

Come deciso ieri pomeriggio, le ricerche di Marianna Bello, dispersa da 16 giorni, andranno avanti senza alcuna sosta. I soccorritori, anche oggi, giornata di allerta “gialla”, sono al lavoro nel vallone. È inevitabilmente un po' più complicato far arrivare gli escavatori in determinati punti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

Le ricerche di Marianna Bello, la trentottenne scomparsa da oltre due settimane, proseguiranno senza sosta. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com Vai su Facebook

Le ricerche di Marianna: il gruppo Saf dei pompieri scandaglia il fiume Naro https://ift.tt/JsLH5Cc - X Vai su X

Ancora nessuna traccia di Marianna Bello, convocato vertice in Prefettura - Sono trascorse ormai più di due settimane dall’inizio delle ricerche ma di Marianna Bello, la trentottenne inghiottita da acqua e fango durante l’alluvione che ha colpito Favara lo scorso uno ottobre, ... Come scrive grandangoloagrigento.it

Ricerche Marianna Bello, il sindaco Palumbo chiede lo stato di calamità per i danni subiti dal maltempo - Sono passati 10 giorni e di Marianna Bello, la mamma di 38 anni dispersa dopo il nubifragio che si è abbattuto su Favara, non si hanno ancora notizie. Scrive grandangoloagrigento.it

Favara, ritrovata una scarpa: potrebbe appartenere a Marianna Bello, la donna dispersa per il maltempo nell'Agrigentino - È dispersa da ore una donna di 38 anni, Marianna Bello, travolta dalle forti piogge che hanno colpito Favara, nell’ Agrigentino. Secondo tg.la7.it