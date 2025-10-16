Le ricadute delle Regionali Un voto con vista sindaco | Avanti col campo largo

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finita un’elezione, ne arriva subito un’altra. Sul territorio pisano, infatti, già a primavera si tornerà al voto per eleggere il sindaco nei comuni di Cascina, Vecchiano, Buti e ora anche Calci. Con l’elezione in consiglio regionale del primo cittadino Massimiliano Ghimenti, il comune calcesano sarà infatti chiamato alle urne a meno di un anno di distanza dalle ultime amministrative, per scegliere di nuovo il proprio sindaco. Il ruolo di consigliere regionale è incompatibile con quello di primo cittadino nel momento in cui l’elezione diventa effettiva. Una volta ufficializzata la carica, a Calci verrà quindi avviata la procedura di decadenza, che affiderà la guida del Comune alla vicesindaca Valentina Ricotta in qualità di facente funzione, fino alla prima tornata elettorale utile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

le ricadute delle regionali un voto con vista sindaco avanti col campo largo

© Lanazione.it - Le ricadute delle Regionali. Un voto con vista sindaco: "Avanti col campo largo"

Approfondisci con queste news

ricadute regionali voto vistaLe ricadute delle Regionali. Un voto con vista sindaco: "Avanti col campo largo" - Sul territorio pisano, infatti, già a primavera si tornerà al voto per eleggere il sindaco nei comuni di Cascina, Vecchiano, Buti e ora anche Calci. Da lanazione.it

ricadute regionali voto vistaAndiamoci piano con le analisi sulle regionali - La destra sbandiera le vittorie nelle Marche e in Calabria, ma devono ancora votare quattro regioni: cosa ci si aspetta ... Segnala ilpost.it

ricadute regionali voto vistaLe elezioni regionali viste da Sarteano - In vista delle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre il Pd di Sarteano organizza un incontro aperto a tutta la cittadinanza di Giovedì 9 ottobre in sala mostre, confronto pubblico ... Si legge su ilcittadinoonline.it

Cerca Video su questo argomento: Ricadute Regionali Voto Vista