Finita un’elezione, ne arriva subito un’altra. Sul territorio pisano, infatti, già a primavera si tornerà al voto per eleggere il sindaco nei comuni di Cascina, Vecchiano, Buti e ora anche Calci. Con l’elezione in consiglio regionale del primo cittadino Massimiliano Ghimenti, il comune calcesano sarà infatti chiamato alle urne a meno di un anno di distanza dalle ultime amministrative, per scegliere di nuovo il proprio sindaco. Il ruolo di consigliere regionale è incompatibile con quello di primo cittadino nel momento in cui l’elezione diventa effettiva. Una volta ufficializzata la carica, a Calci verrà quindi avviata la procedura di decadenza, che affiderà la guida del Comune alla vicesindaca Valentina Ricotta in qualità di facente funzione, fino alla prima tornata elettorale utile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le ricadute delle Regionali. Un voto con vista sindaco: "Avanti col campo largo"