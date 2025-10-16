Le previsioni meteo di oggi 16 ottobre ad Avellino
A Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2903m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. https://meteo.ansa.it - facebook.com Vai su Facebook
Le #previsioni #meteo di oggi #15ottobre e domani giovedì #16ottobre - X Vai su X
Puglia, allerta meteo arancione per oggi 16 ottobre: che vuol dire, come comportarsi e cosa fare. Tutte le risposte - Almeno nel Brindisino, dove qualche giorno fa per il maltempo c'è stata una vittima. Segnala msn.com
Ciclone sull’Italia, freddo e maltempo in arrivo: le previsioni meteo di Giuliacci - it: “Già da oggi, giovedì 16 ottobre, arriveranno freddo e piogge su parte dell’Italia complice il passaggio di un ciclone dalla Spagna. Come scrive fanpage.it
Il meteo di oggi, giovedì 16 ottobre - Le previsioni di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, a cura di Arpal: nuvolosità irregolare al mattino con addensamenti più compatti sui settori interni del Ponente, soleggiato lungo le coste e a Levante, ... Riporta radioaldebaran.it