Le PMI italiane impreparate all' AI | Italiaonline ha un' idea per tenerle a galla

La sfida di Italiaonline è intrigante: riuscire a industrializzare la presenza delle nano-imprese nel potenziamento AI delle proprie attività, soprattutto nell'interazione con i clienti e nella comunicazione. Più facile a dirsi che a farsi, ma le premesse ci sono. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Le PMI italiane impreparate all'AI: Italiaonline ha un'idea per tenerle a galla

