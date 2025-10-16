le pen ha attaccato meloni sul pnrr

«La cosa che invidio a Giorgia Meloni è l’enormità del piano di rilancio che ha riguardato l’Italia e che noi, la Francia, andremo a pagare». Lo ha detto Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, parlando ai microfoni della radio pubblica transalpina France Inter. «Non minimizzo il lavoro di Meloni, ma con 240 miliardi ricevuti dall’ Unione europea è più facile», ha poi precisato Le Pen, smorzando i toni di quello che è stato comunque un attacco a un’altra leader della destra europea. Giorgia Meloni (Ansa). Conte: «Il mio governo ha lottato per i soldi che Meloni sta perdendo». Giuseppe Conte ha subito colto la palla al balzo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

