Le Pen elogia Meloni ma solo per il Pnrr | Con quei miliardi pagati dalla Francia è più semplice

Anche nel gruppo dei sovranisti c'è chi fa a gara a chi è il più sovranista. Questa volta, nella partita, ci sono due esponenti dell'estrema destra europea: da un lato, c'è la numero uno del Rassemblement National, dall'altro la premier italiana. Marine Le Pen non nasconde il suo risentimento per. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Money.it. . Meloni ringrazia Trump per la pace. Da Sharm el Sheikh, la premier italiana elogia il presidente americano dopo la firma dell’accordo di pace: “È una giornata storica e sono fiera che l’Italia ci sia. Trump ha raggiunto un risultato straordinario, il più g - facebook.com Vai su Facebook

Trump elogia Meloni dicendo che è “beautiful” e una donna di successo. Poi aggiunge che se in America dici “beautiful” a una donna è la fine della tua carriera politica. - X Vai su X

Le Pen elogia Meloni (ma solo per il Pnrr): "Con quei miliardi, pagati dalla Francia, è più semplice" - La leader di RN non nasconde il suo risentimento per la premier italiana a causa dell'enormità del Pnrr concesso a Roma. Si legge su today.it

Le Pen: “Invidio a Meloni i miliardi del Pnrr”. Conte: “Nemmeno li voleva e ora li sta perdendo” - Il presidente M5S: “FdI ci diede dei criminali e ora li spendiamo con enorme ritardo: la ... msn.com scrive

PNRR, M5S: LE PEN INVIDIA MELONI DOTE CONTE CHE LEI STA SPRECANDO - "Marine Le Pen invidia, giustamente, Meloni per il tesoro da 240 miliardi del Pnrr che il governo Conte le ha lasciato in dote. Come scrive 9colonne.it