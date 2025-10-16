Le Pen contro Meloni sul Pnrr | Le invidio i 240 miliardi dati all’Italia e che paga la Francia

Stoccata di Marine Le Pen a Giorgia Meloni: intervistata da radio France Inter, la numero uno di Rassemblent National non risparmia critiche nei confronti della premier italiana tirando in ballo i fondi ricevuti dall’Italia per il Pnrr. “ La cosa che invidio a Giorgia Meloni – ha detto la politica francese – è l’enormità del piano di rilancio che ha riguardato l’Italia e che noi, la Francia, andremo a pagare”. Quindi la leader dell’estrema destra francese ha sottolineato: “Non minimizzo il lavoro di Meloni, ma con 240 miliardi ricevuti dall’Unione europea è più facile ”. Conte: “Le Pen invidia a Meloni soldi che premier non ha ottenuto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

