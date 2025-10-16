Le Pen contro Meloni sul Pnrr | Le invidio i 240 miliardi dati all’Italia e che paga la Francia
Stoccata di Marine Le Pen a Giorgia Meloni: intervistata da radio France Inter, la numero uno di Rassemblent National non risparmia critiche nei confronti della premier italiana tirando in ballo i fondi ricevuti dall’Italia per il Pnrr. “ La cosa che invidio a Giorgia Meloni – ha detto la politica francese – è l’enormità del piano di rilancio che ha riguardato l’Italia e che noi, la Francia, andremo a pagare”. Quindi la leader dell’estrema destra francese ha sottolineato: “Non minimizzo il lavoro di Meloni, ma con 240 miliardi ricevuti dall’Unione europea è più facile ”. Conte: “Le Pen invidia a Meloni soldi che premier non ha ottenuto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Le Pen: “Invidio a Meloni i miliardi del Pnrr”. Conte: “Nemmeno li voleva e ora li sta perdendo” - X Vai su X
#Istat: numeri tragici smentita storytelling fiabesco Meloni Dalla siderurgia all'automotive, dal Pnrr agli incentivi alle pmi, ieri pomeriggio al Senato abbiamo ascoltato il racconta-fiabe Adolfo Urso dipingere l'Italia come un "eden" per chi fa impresa. Solo venti - facebook.com Vai su Facebook
Le Pen elogia Meloni (ma solo per il Pnrr): "Con quei miliardi, pagati dalla Francia, è più semplice" - La leader di RN non nasconde il suo risentimento per la premier italiana a causa dell'enormità del Pnrr concesso a Roma. Scrive today.it
Le Pen: “Invidio a Meloni i miliardi del Pnrr”. Conte: “Nemmeno li voleva e ora li sta perdendo” - Il presidente M5S: “FdI ci diede dei criminali e ora li spendiamo con enorme ritardo: la ... Secondo msn.com
PNRR, M5S: LE PEN INVIDIA MELONI DOTE CONTE CHE LEI STA SPRECANDO - "Marine Le Pen invidia, giustamente, Meloni per il tesoro da 240 miliardi del Pnrr che il governo Conte le ha lasciato in dote. Scrive 9colonne.it