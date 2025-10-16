Le parole del corpo | dimostrazione di lavoro a cura di Michela Lucenti e Balletto Civile

Sabato 18 ottobre alle ore 19.00 al Teatro delle Passioni la Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di ERT presenta Le parole del corpo, la dimostrazione di lavoro a cura di Michela Lucenti e Balletto Civile collegata al corso Le parole del corpo. Alta Formazione di Drammaturgia Fisica, cofinanziato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

