Le pagelle dei bianconeri Niang qualità e gambe esplosive

Vildoza 6,5 (in 15’ 12 da due, 24 da tre, 3 rimbalzi, 3 assist). Un suo eccellente sprazzo nella terza frazione permette alla Virtus di trovare il primo vero allungo. Edwards 8 (in 27’ 45 da due, 310 da tre, 77 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 4 assist). Segna ma fa anche segnare. Quando parte è difficile da fermare con la sua forza e la sua rapidità. Pajola 6,5 (in 22’ 12 da due, 13 da tre, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, una persa, 5 assist). Solita discreta regia, e come sempre buona difesa. Niang 7,5 (in 21’ 46 da due, 22 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 2 assist, una stoppata data, una stoppata subita). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle dei bianconeri. Niang, qualità e gambe esplosive

