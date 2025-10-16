Le nuove frontiere delle discoteche | Tè e biscotti al posto dello sballo

Ancona, 16 ottobre 2025 – Amate le notti trascorse a ballare fino alle ore piccole, tra decibel sparati a mille, luci stroboscopiche e alcol? Allora l a proposta del Circolo Arci Erésia di Ancona non fa per voi. Nei rinnovati spazi di vicolo Bonarelli, l’ex Museo del Giocattolo, arriva “After Tea”, il format che la domenica pomeriggio (ore 16.30) permette di ascoltare e ballare musica house tra tè caldo e biscotti. Un modo alternativo per divertirsi, in compagnia di alcuni dei più noti dj della scena cittadina. Come Fabio Pelosi e Nicolò Antonini, in arte NicolHouse, protagonisti dell’appuntamento di questa domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

