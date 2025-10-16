Le mani delle cosche su Bologna Così il clan riciclava denaro sporco in città
L’operazione “Bononia gate” della Dda dopo la denuncia dei vertici del Marconi sulle società dei parcheggi. Nei guai il commercialista Scordamaglia. Il procuratore Guido: “È la prova della pericolosità delle infiltrazioni nel tessuto sano cittadino”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
