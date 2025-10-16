Le lettere del preside ai genitori quelle che lui scriveva alle ragazze l’ossessione per l’oro | Stefano Massini racconta Donald Trump a teatro

“Lo sai perché l’oro è oro? Perché in chimica non reagisce, resta sempre lui, non cambia mai”. Donald Trump ha da sempre un’ossessione con l’oro, basta guardare le targhe dei suoi grattacieli e lo studio ovale, tappezzato com’è da cornici, statuine e amuleti dorati. Stefano Massini, nella sua opera teatrale Donald in debutto al Piccolo Teatro grassi di Milano, parte da questa metafora per descrivere una certa ineluttabilità che c’è nella figura di Trump. Proprio come l’oro, The Donald è rimasto uguale a se stesso, sin da quel lontano 14 giugno del 1946. Si parte con l’album di famiglia e il passato difficile dei coniugi Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le lettere del preside ai genitori, quelle che lui scriveva alle ragazze, l’ossessione per l’oro: Stefano Massini racconta Donald Trump a teatro

