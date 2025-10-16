Le lacrime di familiari e colleghi sulle bare dei tre carabinieri morti a Castel d' Azzano

Veronasera.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamavano Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. I loro nomi rimarranno scolpiti nella memoria di chi crede nello Stato, nelle legalità, è fedele alla Benemerita e non dimenticherà la strage di Castel d'Azzano, dove martedì 14 ottobre poco dopo le 3 di notte questi militari sono. 🔗 Leggi su Veronasera.it

