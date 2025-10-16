Le infiltrazioni criminali nell' economia il convegno al Palazzo centrale dell' Università

Cataniatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della pubblicazione del volume “Le infiltrazioni criminali nell'economia” (a cura di Ernesto U. Savona e Ignazio Portelli), si terrà un incontro di studio giovedi 16 ottobre alle ore 16 presso l'Aula magna del Palazzo centrale di piazza Università a Catania. Ad introdurre il convegno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

infiltrazioni criminali nell economiaIncontro di studio “Le infiltrazioni criminali nell’economia” - In occasione della pubblicazione del volume omonimo “Le infiltrazioni criminali nell’economia”, a cura di Ernesto U. mondopalermo.it scrive

infiltrazioni criminali nell economiaInfiltrazioni criminali alle Olimpiadi di Cortina: tra le vittime anche uno chef stellato - La Direzione distrettuale antimafia di Venezia ha arrestato due fratelli vicini agli ambienti ultra laziali, che minacciavano politici e professionisti locali. Scrive dissapore.com

Liguria maglia nera per infiltrazioni criminali nei porti - La Liguria con diciotto casi scoperti nel 2024 è maglia nera a livello nazionale per numero di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia portuale. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Infiltrazioni Criminali Nell Economia