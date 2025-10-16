Le foto dei messaggi tra Pamela Genini e l'ex prima dell'omicidio | È entrato dì alla polizia di non citofonare
La sera del 14 ottobre Pamela Genini è riuscita a chiedere al suo ex fidanzato di chiamare la polizia. Nel suo appartamento di Milano era appena entrato il suo compagno, Gianluca Soncin, armato di coltello con una copia delle chiavi. "Non so che fare, sono spaventata", scriveva la 29enne. "Li ho chiamati, stanno arrivando", la rassicurava l'ex. Quando i poliziotti sono entrati in casa, il 52enne l'aveva già uccisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
