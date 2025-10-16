Le foto dal set di Harry Potter rivelano un importante cambiamento di Voldemort rispetto ai libri
Nuove foto dal set della serie HBO Harry Potter anticipano un cambiamento fondamentale di Voldemort rispetto al primo libro. Le riprese della serie sono in pieno svolgimento e sono trapelate alcune foto dal set che rivelano scene e personaggi chiave ricreati per il grande schermo. Recentemente è stato svelato il Silente di John Lithgow, così come l’uso di King’s Crossing per il binario nove e tre quarti. Ora, nuove immagini sembrano mostrare Godric’s Hollow, il luogo dove il giovane Harry viveva con i suoi genitori quando era bambino. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
