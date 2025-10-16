L’incontro di ieri a Mosca tra il leader siriano Ahmed al-Sharaa e il presidente russo Vladimir Putin ha riportato all’attenzione dei media l’interrogativo su come si evolveranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni le relazioni tra il Cremlino e il Paese arabo, dopo l’ascesa al potere di al-Sharaa seguita alla tempestiva campagna militare che ha portato alla caduta del regime della dinastia al-Asad, di cui Bashar al-Asad era soltanto l’ultimo esponente, storicamente sostenuto dall’Unione Sovietica prima e dalla Russia poi. Ad attirare particolare attenzione è stato il destino della presenza militare russa in Siria, che adesos sembra essere destinata a perdurare, nonostante gli enormi dubbi emersi nel recente passato. 🔗 Leggi su Formiche.net

Le forze aeronavali russe non se ne andranno dalla Siria. E ora ne siamo certi