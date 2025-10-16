Le foreste tropicali australiane non sono più serbatoi di carbonio

Internazionale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le foreste tropicali australiane sono diventate le prime al mondo a emettere più anidride carbonica di quanta ne assorbano, ha rivelato uno studio pubblicato il 15 ottobre sulla rivista Nature. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

