le fibrillazioni per la sfida sangiuliano boccia in campania e altre pillole del giorno

In Rai non si parla d’altro: «Hai visto che Maria Rosaria Boccia sarà candidata da Stefano Bandecchi in Campania? E adesso che farà Gennaro Sangiuliano?». Già, perché se l’annuncio della presenza della “pompeiana esperta” (come la definì Paolo Mieli ) nella lista del sindaco di Terni che corre per diventare governatore campano è stato fatto, dall’ex ministro della Cultura si attende una comunicazione ufficiale sul suo futuro. Il Giornale aveva annunciato in pompa magna la designazione di Sangiuliano a capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in programma il 23 e il 24 novembre, ma l’interessato non ha voluto confermare, limitandosi a citare la Costituzione italiana sul diritto a candidarsi, e leggendo il suo libro sul presidente turco Recep Tayyip Erdogan, appena uscito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

