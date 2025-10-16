Le fiamme hanno divorato tutto In fumo biblioteca e quadri antichi

I danni sono incalcolabili. È perfino impossibile quantificarli al momento. Oltre al monastero, del Seicento, è bruciato praticamente tutto quanto custodiva. Le fiamme hanno divorato pure l' archivio del segretario personale di Paolo VI, l'arcivescovo Pasquale Macchi, che alla Bernaga ha trascorso gli ultimi anni della sua esistenza prima di spegnersi nel 2006 all'età di 82 anni. Lettere, documenti ufficiali, manoscritti, testi, anche di Giovanni Battista Montini, sia quando era arcivescovo di Milano, sia quando è diventato papa dal 1963 al 1978. E poi la biblioteca, quadri, antichi arredi, mobili d'epoca, paramenti intessuti a mano.

