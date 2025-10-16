Le eurodeputate di Fratelli d' Italia | Landini offende Meloni e tutte le donne
“Il sindacalista di sinistra, progressista e segretario generale della Cgil Landini, che per anni ha fatto la morale a tutti sui diritti delle donne, rispolvera termini da vocabolario medioevale. Ci chiediamo se è successo dopo che per mesi ha inseguito la propaganda di Hamas nelle piazze. Oggi Landini offende il presidente Meloni, comprese tutte le donne che con passione e orgoglio portano l'Italia al successo in ogni campo. Sminuisce l'Italia del merito e del lavoro solo per bieca ideologia e rancore. Esprimiamo al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tutta la nostra solidarietà per l'offesa ricevuta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
