le emissioni di c02 aumentano e ci ricordano cosa sbaglia la politica quando parla di clima

Attenzione. La malattia della CO2 accelera. Salassi e sanguisughe che i medici dell’ecologismo continuano a imporci sempre più numerosi non guariscono il pianeta dalla pestilenza carbonica, forse al contrario indeboliscono le nostre difese. Il fatto. L’ Organizzazione meteorologia mondiale (Omm, un organismo dell’Onu) ha rilevato che l’anno scorso la quantità di anidride carbonica contenuta nell’aria non solamente è cresciuta ma – peggio – è cresciuta con un ritmo mai così feroce. L’allarme è serissimo per due motivi. Il primo motivo è che i rischi del cambiamento del clima si fanno più vicini, minacciosi e irreversibili; l’anidride carbonica è il più noto gas serra, cioè trattiene nell’atmosfera più calore del dovuto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

