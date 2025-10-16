Tempo di lettura: 4 minuti Prima al Santa Colomba (ora Ciro Vigorito) e poi al PalaSannio (attuale PalaTedeschi). Erano le domeniche di tanti giovani e meno giovani beneventani che negli anni 90? non perdevano una gara del Benevento per poi trasferirsi a centinaia per tifare le Cave Sannite del presidente Camilleri nella vicina struttura di via Rivellini. In quella squadra di basket che ha segnato un’epoca il pezzo pregiato made in Sannio era Alessandro Di Pasquale, talento da vendere e capace di infiammare il pubblico con i suoi conigli estratti dal cilindro. Magie allo stato puro, l’effetto sorpresa di un quintetto straordinario che a distanza di anni ha ancora il potere di suscitare grandi emozioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Le domeniche al PalaSannio con i canestri di Di Pasquale: ora a Valencia nell’Eldorado del basket