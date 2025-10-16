Le demolizioni delle casette al rione Taormina rubati duecento litri di gasolio alla ditta
L'inizio dei lavori di demolizione delle casette al rione Taormina ha coinciso anche con un furto. Nella notte ignoti hanno rubato dal cantiere duecento litri di gasolio che erano conservati - da quanto si è appreso - in delle taniche. La ditta che per conto dell'ufficio Risanamento oggi ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
