Le condizioni della punta Kean fuori gioco col Milan Davanti toccherà a Piccoli E Moise la butta in musica
Moise Kean non ha subito lesioni in quel movimento innaturale della caviglia destra arrivato al minuto 8 di Estonia-Italia. La conferma è arrivata ufficialmente dal responsabile sanitario del club viola, Luca Pengue. "Moise è rientrato lunedì sera, abbiamo iniziato subito le terapie. Gli esami a cui è stato sottoposto non hanno evidenziato alcun tipo di lesione anche se l’evento distorsivo c’è stato. Stiamo lavorando per farlo tornare in campo quanto prima. Per ora procede tutto bene, valuteremo le condizioni di giorno in giorno". Tradotto: difficile che Moise possa salire sul treno che porterà la Fiorentina a Milano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
