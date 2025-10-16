L’e-commerce Temu arriva a 120 milioni di profitti sul mercato Ue Ma paga soltanto 18 milioni di tasse

Più che raddoppiati i guadagni sul mercato europeo per la piattaforma di e-commerce Temu. Come ha riferito nei giorni scorsi il Guardian, la società cinese di proprietà della PDD Holdings è arrivata nel 2024 a poco meno di 120 milioni di dollari di utile lordo per le sue attività in Unione europea, nonostante l’impiego di soli otto dipendenti. Parliamo di una crescita del 171% rispetto ai 44,1 milioni di dollari dell’anno prima. Il tutto grazie a prezzi molto bassi, cataloghi sterminati di prodotti e pubblicità online particolarmente aggressive. Ma anche le esenzioni fiscali europee sull’importazione di pacchi a basso costo hanno avvantaggiato l’azienda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

