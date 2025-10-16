L’e-commerce Temu arriva a 120 milioni di profitti sul mercato Ue Ma paga soltanto 18 milioni di tasse

Più che raddoppiati i guadagni sul mercato europeo per la piattaforma di e-commerce Temu. Come ha riferito nei giorni scorsi il Guardian, la società cinese di proprietà della PDD Holdings è arrivata nel 2024 a poco meno di 120 milioni di dollari di utile lordo per le sue attività in Unione europea, nonostante l’impiego di soli otto dipendenti. Parliamo di una crescita del 171% rispetto ai 44,1 milioni di dollari dell’anno prima. Il tutto grazie a prezzi molto bassi, cataloghi sterminati di prodotti e pubblicità online particolarmente aggressive. Ma anche le esenzioni fiscali europee sull’importazione di pacchi a basso costo hanno avvantaggiato l’azienda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’e-commerce Temu arriva a 120 milioni di profitti sul mercato Ue. Ma paga soltanto 18 milioni di tasse

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Amazon lancia Haul: il rivale di Temu e Shein https://amzn.to/4mO7eVa Arriva in Italia Amazon Haul che cerca di fornire un'alternativa ai portali di ecommerce low cost coe Temu e Shein. Amazon Haul è un negozio multicategoria caratterizzato da costi est - facebook.com Vai su Facebook

Vuoi sbloccare la migliore esperienza di shopping? Fai clic https://temu.to/k/e5ymuxw8h2i per ottenere il tuo pacchetto di coupon 100€ e utilizzare acv242892 per ottenere uno sconto del 30% sull'app Temu! #TemuDeals #Shopaholic https://temu.to/k/e5y - X Vai su X

Amazon «Haul» arriva in Italia: la risposta a Temu e Shein passa dai prodotti sotto i 20 euro - Uno store online in cui è possibile acquistare vestiti, prodotti di elettronica e per la casa a un prezzo particolarmente conv ... Da corriere.it