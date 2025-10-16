I dati parlano un linguaggio duro: si appesantisce il bilancio dell’andamento sulle strade bergamasche, dove sono purtroppo in aumento i morti, i feriti e gli incidenti, contrariamente a quanto si va auspicando un po’ a tutti i livelli, dall’Europa ai governi nazionali. È in corso dal 20 marzo di quest’anno e si protrarrà fino al 20 marzo del 2026 la campagna per una ‘Mobilità Sicura’ che vede impegnate in primissima istanza la Provincia e come primo partner di riferimento l’ ACI. Gli appelli si moltiplicano, raccomandazioni piovono da tutte le parti, istituzioni, associazioni, gruppi, ma la situazione non migliora e anzi il trend si aggrava. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Le cifre dimostrano la necessità di correggere i pericolosi comportamenti di molti conducenti