Le chat dei giovani trumpiani utile promemoria anche per noi

Il caso delle chat dei giovani repubblicani pubblicate da Politico, in cui i virgulti della nuova destra trumpiana dichiarano il loro amore per Hitler, invocano le camere a gas per gli avversari politici e chiamano «scimmie» gli afroamericani, dimostra una volta di più cosa si nasconde dietro tante vibranti dichiarazioni contro l’antisemitismo della sinistra. Casomai la ministra Eugenia Roccella volesse andare avanti su quella sua proposta di allargare lo studio dell’antisemitismo alle sue manifestazioni nella politica di oggi, qui potrà trovare senza dubbio ampio materiale, in particolare a proposito di quel rapporto tra fascismo e odio degli ebrei a suo giudizio fin troppo enfatizzato nel nostro dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le chat dei giovani trumpiani, utile promemoria anche per noi

