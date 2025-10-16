Le celebrazioni di Santa Sofia per l' 81esimo anniversario della Liberazione
In occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione di Santa Sofia, avvenuta il 18 ottobre 1944, l’amministrazione comunale, con Anpi, organizza una serie di eventi commemorativi aperti alla cittadinanza in programma già a partire dalla mattinata. Alle 11 presso il Parco della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
